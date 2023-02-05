2023/02/05 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوج طوارىء الكرخ الثالث يفض مشاجرة استخدم فيها آلات راضة وجارحة ويلقي القبض على أطرافها ……….فور حصول حادث مشاجرة بين مواطنين ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد الكرخ الثالث التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ وجه السيد قائد الشرطة بضرورة القاء القبض على طرفي المشاجرة وبالفعل تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة امر الفوج […]

ظهرت المقالة خلفّت مصابين..



شرطة بغداد تفض مشاجرة وتقبض على أطرافها أولاً على ايرث نيوز.

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