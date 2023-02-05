انطلاق أكبر محاكمة أمنية في هونغ كونغ.. والديمقراطيون في قفص الاتهام

2023/02/05 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أشهر ويواجه في ختامها المتهمون الـ 47 أحكاما تصل إلى السجن المؤبد.

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