الإطاحة بعنصر

2023/02/05 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن الاطاحة بعنصر داعشي والقاء القبض على متهم يقوم بتصرف العملات المزورة في الاسواق ببغداد.

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