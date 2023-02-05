شرطة بغداد الكرخ تفض مشاجرة خلفت مصابين بطعنات بالسكاكين

2023/02/05 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، عن فض فوج طوارئ الكرخ الثالث، اليوم الاحد، مشاجرة استخدم فيها آلات راضة وجارحة والقى القبض على أطرافها.

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