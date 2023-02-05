2023/02/05 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JfWlfTM-jH4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالقادر النايل: يكشف ما دار في اجتماع اسطنبول واتصال السوداني ببايدن | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبدالقادر النايل: يكشف ما دار في اجتماع اسطنبول واتصال السوداني ببايدن | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).