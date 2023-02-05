2023/02/05 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UJsTMSwHaJc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ البغدادي يكشف شروط واشنطن على الاطار لاجل انهاء ازمة الدولار| #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ البغدادي يكشف شروط واشنطن على الاطار لاجل انهاء ازمة الدولار| #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).