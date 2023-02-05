الإطار التنسيقي: مجلس الوزراء يعتزم تقديم موازنة 2023 إلى مجلس النواب لاقرارها

2023/02/05 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سيطرت النقاشات حول الموازنة والاليات التي اتبعت في كتابتها، فضلا عن الاجراءات المتخذة فما يخص ازمة الدولار، على اجتماع الاطار التنسيقي الذي عقد في مكتب زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الاطار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقد اجتماعا مساء اليوم في مكتب حيدر العبادي بحضور رئيس مجلس الوزراء وتم التداول بتطورات المشهد السياسي والامني، بالاضافة الى مناقشة ملف الموازنة الاتحادية التي يعتزم محلس الوزراء تقديمها الى مجلس النواب لاقرارها".

وبحسب البيان، قدم رئيس الوزراء "شرحا مفصلا عن الاليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي"، بالاضافة الى "الحوارات التي اجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك المركزي العراقي"، مشيرا الى ان "المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تاتي ضمن عملية الاصلاح المالي والمصرفي".

من جانب اخر ناقش المجتمعون "الاجراءات الحكومية لتقليل تاثيرات تقلبات سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة ، فضلا عن الزيارة المرتقبة لوفد العراق الى واشنطن برئاسة وزير الخارجية استكمالا لاجتماعات اسطنبول "، بحسب البيان.

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