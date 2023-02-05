نائب يتحدث عن سعر برميل النفط والدولار في موازنة 2023

2023/02/05 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب طه المجمعي، الاحد، ان سعر برميل النفط في موازنة 2023 لم يحسم حتى الان.

وقال المجمعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “اللجان الحكومية المختصة في وزارة المالية مازالت تعد لموازنة 2023 منذ اشهر لكن وفق المعلومات لم يحدد حتى الان سعر برميل النفط بانتظار اجتماع حاسم خلال ايام من اجل الاتفاق على تحديد السعر”.

واضاف، ان “سعر صرف الدولار في موازنة 2023 سيبقى ثابتا اي 1450 دينار لكل دولار”، مستبعدا اي “متغيرات حالية حيال اعادة صرف الدولار”.

واشار الى ان “بنود الموازنة لا يمكن حسمها دون الاطلاع عليها بشكل تفصيلي لكن نامل ان تاتي وفق صيغ يمكن حسم التصويت عليها خلال فترة وجيزة”.

ويعد قانون الموازنة من القوانين المهمة في البلاد لانها ترسم ملامح السياسة المالية لعام كامل مع ضمان الاستحقاقات المالية.

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