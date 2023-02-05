2023/02/05 | 23:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: عباس الزيدي الاحداث تتكرر والتاريخ يعيد نفسه مع اختلاف الاطراف ولكن...

ظهرت المقالة ازمة الصواريخ وطائرة التجسس والحرب الثالثة أولاً على المسلة.

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