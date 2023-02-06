2023/02/06 | 00:08 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مشروع بناء مرفق توسعي جديد لمستشفى BC Children في شرق فانكوفر إلى مرحلة بارزة بعد موافقة مجلس مدينة فانكوفر على المشروع.في اجتماع عام أخير، وافق مجلس المدينة بالإجماع على طلب إعادة التقسيم لبناء مركز للأطفال والشباب الذين يعيشون مع التعقيد الصحي في 3580-3644 شارع سلوكان، على موقع بمساحة 6.7 فدان – أي ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشفى بريتش كولومبيا للأطفال يوافق على بناء مرفق بقيمة 222 مليون دولار في شرق فانكوفر شبكة القيقب الدولية.

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