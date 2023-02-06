مسؤولون أمريكيون يبررون أسباب إسقاط المنطاد الصيني..

2023/02/06 | 00:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومسؤول كبير في "البنتاغون" لشبكة CNN، إن المنطاد الصيني المشتبه فيه بالتجسس أصبح مدعاة لقلق متزايد عندما أصبح واضحا، الثلاثاء، أنه سيعبر فوق ولايات أمريكية متجاورة.

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