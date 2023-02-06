شرطة أربيل توضح اسباب اعتقال البلوكر سلفانا دلشاد

2023/02/06 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت مديرية شرطة اربيل ، اليوم الاحد، توضيحا حول اسباب اعتقال البلوكر سلفانا دلشاد.

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