الزوراء يتفوق على مضيفه نفط ميسان بثلاثية في افتتاح الجولة 14 لدوري الكرة الممتاز

2023/02/06 | 00:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم أربع مواجهات ابرزها رحلة المتصدر الجوية للقاء نفط البصرة بغداد ـ الصباح الجديد: اقتنص فريق الزوراء 3 نقاط ثمينة بتفوقه على فريق نفط ميسان ظهر امس ضمن افتتاح الجولة 15 من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز، وفاز الزوراء بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي ضيفه ملعب ميسان الأولمبي، وسجل اهداف الفوز للزوراء علاء عباس ...

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