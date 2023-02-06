روشان خالد: فريق نخلة وطن للدراجات يعزز الصداقة مع البيئة

2023/02/06 | 00:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد:تقدم روشان خالد ضمن فريق نخلة وطن النسوي بالدراجات رسائل إيجابية عبر سلسلة جولات ميدانية في شوارع بغداد والمشاركة في مهرجانات تسهم في التنمية وتعزيز الثقافة المجتمعية، سيما دعم المرأة التي ابدعت في شتى الميادين.روشان، 1996، من مواليد برج الحوت، خريجة الجامعة المستنصرية/ كلية التربية قسم الجغرافية، التحقت بالفريق منذ سنة، شجعتها ...

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