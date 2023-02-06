اتحاد المبارزة يعلن لائحة المسابقات والتعليمات الخاصة للموسم 2023

2023/02/06 | 00:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن الاتحاد المركزي للمبارزة دعوته للمشاركة في المسابقات التي يقيمها للموسم 2023 على وفق اللائحة الفنية والتي تشتمل على مسابقات الرجال والنساء في فعاليات الاسلحة الثلاثة وللفئات العمرية المختلفة..وكما يأتي: ينطلق الموسم الرياضي يوم 1/3/2023، يكون تسجيل الاندية عن طريق كتاب رسمي من النادي المشارك مع جلب المستمسكات الرسمية لكل ...

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