2023/02/06 | 00:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش تتحدث وزير الخارجية الامريكية السابق جورج بومبيو في مذكراته عن دور ايران في افشال إصلاح منظومة الكهرباء في العراق، وخلال لقائه برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، طلب بومبيو...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصداقية بين مطرقة بومبيو وسندان العبادي) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصداقية بين مطرقة بومبيو وسندان العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).