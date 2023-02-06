في الذكرى العشرين لـ

2023/02/06 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

دعا رئيس البرلمان الروسي فايشسلاف فولدين، اليوم الاحد، مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة الى اتخاذ "إجراءات عقابية" بحق الولايات المتحدة الامريكية بسبب غزوها العراق على أسس "مزيفة" عام 2003، متهما إياها بممارسة "جرائم ضد الإنسانية".

وقال فولدين عبر منشور على تطبيق تيلغرام الروسي من خلال قناته الرسمية، وترجمته "بغداد اليوم"، ان "عشرين عاما قد مضت على اكبر خديعات العالم التي ارتكبت من قبل الولايات المتحدة الامريكية خلال الاجتماع الرسمي لمجلس الامن الدولي، حيث اتهم ممثل الولايات المتحدة كولن بأول العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل، مقدما علبة تحتوي على مادة بيضاء كدليل".

وتابع "رغم اعتراف باول لاحقا بأن العلبة ومحتواها كانت مزيفة، ورغم ان مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة لم تخول الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري ضد العراق، الا ان واشنطن قامت بغزو العراق والتسبب بما يزيد عن نصف مليون بريء كضحايا لافعالها".

فولدين شدد على ضرورة ان "تقوم الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، بمحاسبة واشنطن على "الأكاذيب" التي اطلقتها والتي قادت الى ارتكابها "جرائم ضد الإنسانية في العراق"، بالإضافة الى "فتح تحقيق رسمي" بتلك الجرائم التي قال ان العراق ما يزال يعاني من تبعاتها."

تصريحات رئيس البرلمان الروسي المعروف باسم الدوما، تأتي بالتزامن مع اعلان السلطات العراقية قرب استقبالها لوفد روسي رسمي ممثلا بوزير خارجيتها سيرغي لافروف بالإضافة الى دبلوماسيين واقتصاديين للبحث فيما قالت انها "نظرة مشتركة" الى المستقبل.

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