أردوغان يعلق على غلق بعض الدول قنصلياتها باسطنبول: سيدفعون الثمن غاليا

2023/02/06 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

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علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد على تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها في إسطنبول.

وقال أردوغان (بشأن تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها في إسطنبول): "سنتخذ القرارات اللازمة خلال اجتماع مجلس الحكومة غدا الاثنين".

وأضاف أردوغان: "خارجيتنا استدعتهم (السفراء) ووجهت لهم الإنذار وقالت إنهم سيدفعون الثمن غاليا إذا واصلوا هذه الممارسات".

وكانت قد أعلنت القنصليات العامة للسويد وهولندا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا في إسطنبول، أنها أغلقت أبوابها بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية في وسط المدينة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي"، تم استدعاء السفراء إلى وزارة الخارجية التركية، وقيل لهم، إن مثل هذا السلوك غير مقبول، وأفادت القنصلية الروسية، أنها تواصل العمل كالمعتاد.

ووصف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إغلاق عدد من الدول الأوروبية لقنصلياتها في اسطنبول على خلفية تصريحات الولايات المتحدة حول التهديد بشن هجمات إرهابية بـ "الحرب النفسية" ضد البلاد.

وفي وقت لاحق، أفادت قناة "TRT"، بأنه لم يتم تأكيد التهديد بشن هجوم إرهابي ضد قنصليتي السويد وهولندا، وكذلك المرافق الدينية في اسطنبول.

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