أوكرانيا تعيّن وزيرا جديدا للدفاع قبل

2023/02/06 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس كتلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البرلمان، تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية في منصب وزير الدفاع.

وأوضح ديفيد أراخاميا أن كيريلو بودانوف سيتولى وزارة الدفاع، بدلا من أوليكسي ريزنيكوف، الذي تم "نقله إلى منصب وزاري آخر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة المعارك في عدد من المناطق الأوكرانية، إذ كشفت مجموعة فاغنر الروسية، الأحد، أن قواتها تخوض معارك ضد القوات الأوكرانية في شمالي مدينة باخموت.

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