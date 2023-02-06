2023/02/06 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الاحد، توضيحا بشأن اعتقال صاحبة مركز تجميل للسيدات.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز “نشرت عدة قنوات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال صاحبة مركز تجميل للسيدات تدعى “سلفانا دلشاد شمعون” حيث لاقى تحليلات مختلفة جميعها بعيدة عن الحقيقة”.واضافا “الحقيقة تتمثل بما يلي: […]

ظهرت المقالة شرطة اربيل تصدر توضيحا بشأن اعتقال صاحبة مركز تجميل للسيدات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة اربيل تصدر توضيحا بشأن اعتقال صاحبة مركز تجميل للسيدات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة اربيل تصدر توضيحا بشأن اعتقال صاحبة مركز تجميل للسيدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).