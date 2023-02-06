2023/02/06 | 01:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاحد.عضو تجمع السند الوطني...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: العراق يتحول إلى ساحة معركة اقتصادية وأمريكا تساومه على أمواله المودعة أولاً على المسلة.

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