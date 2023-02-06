برمانة هجومية.. استهداف مكتب وزير العمل شرقي بغداد

2023/02/06 | 01:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، باستهداف مكتب وزير العمل احمد الاسدي برمانة هجومية شرقي بغداد.

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