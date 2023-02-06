استهداف مكتب وزير العدل برمانة هجومية جنوبي بغداد

2023/02/06 | 01:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، باستهداف مكتب وزير العمل احمد الاسدي برمانة هجومية شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مجهولين استهدفوا مكتب تابع لوزير العمل احمد الاسدي برمانة هجومية ضمن منطقة النهروان شرقي بغداد".واضاف المصدر، ان "الحادث لم يسفر عن اصابات بشرية فقط اضرار مادية".

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