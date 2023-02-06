برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد بالصدارة

2023/02/06 | 01:37 - المصدر: بغداد اليوم

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ابتعد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بعد فوزه الثمين على ضيفه إشبيلية بثلاثية نظيفة مساء الأحد ضمن الجولة 20 من المسابقة، ليوسع الفارق مع غريمه ريال مدريد الثاني إلى 8 نقاط.

وواصل برشلونة سلسلة انتصاراته محققاً فوزه السابع توالياً في جميع المسابقات ورافعاً رصيده إلى 53 نقطة مقابل 45 نقطة لريال مدريد الذي كان خسر في وقت سابق من اليوم أمام ريال مايوركا بهدف دون مقابل.

وانتظر النادي الكتالوني حتى الشوط الثاني ليهز شباك ضيفه بأهداف جوردي ألبا (58) وغافي (71) ورافينيا (79).

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