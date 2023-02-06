2023/02/06 | 01:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fhpROKNrGg4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د سنان السعدي : انسحاب الصدر شكل خللا في العملية السياسية لغياب المعارضة الحقيقية في البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د سنان السعدي : انسحاب الصدر شكل خللا في العملية السياسية لغياب المعارضة الحقيقية في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).