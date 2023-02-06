برشلونة يبتعد في الصدارة والريال يسقط بالنيران الصديقة

2023/02/06 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ملعب كامب نو، حقق برشلونة انتصاره الخامس تواليا في الدوري بأهداف جوردي ألبا (58) وغافي (70) والبرازيلي رافينيا (79).

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