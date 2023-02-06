2023/02/06 | 02:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة انهاء تكليف عادل عليوي من عضوية مجلس امناء هيئة الاعلام الاتصالات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهاء تكليف عادل عليوي من عضوية مجلس امناء هيئة الاعلام الاتصالات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهاء تكليف عادل عليوي من عضوية مجلس امناء هيئة الاعلام الاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).