2023/02/06 | 02:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا لم ترجع الكفاءات الى البلد ؟ علياء التركماني لا احد في الحكومات العراقية منذ سنوات عديدة يتساءل ، ولو مجرد تساؤل ، لماذا لم ترجع الكفاءات العراقية المهاجرة والتي اكتسبت خبرات علمية وحياتية كبيرة الى البلد من اجل المساهمة في بنائه ؟ المشكلة انه لا يوجد احد في مراكز القيادة يريد ان ترجع الكفاءات ، […]

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