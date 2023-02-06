"من الأسف إلى التحدي".. خطاب الصين يتغير بشأن "البالون" بعد إسقاطه

2023/02/06 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع إسقاط الولايات المتحدة للبالون الصيني الذي كان يحلق فوق أراضيها، تغير موقف الصين من التعبير عن الأسف إلى "التحدي" كما تقول وكالة بلومبرغ.

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