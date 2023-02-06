محاولة اغتيال فاشلة تعرضت لها ضابطة في بغداد

2023/02/06 | 03:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمحاولة اغتيال فاشلة تعرضت لها ضابطة في بغداد.وذكر المصدر لايرث نيوز، ان “محاولة اغتيال فاشلة تعرضت لها ضابطة برتبة رائد والمنسوبة لمديرية الجنسية بالقرب من مول الواحة، بسبب نتيجة خلافات عائلية”.

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