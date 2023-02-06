أزمة الدولار في العراق..

2023/02/06 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من بيانات التطمين التي ينشرها البنك المركزي العراقي، لا يزال سعر الدولار مقابل الدينار مرتفعا عن السعر الرسمي بفارق كبير، حيث سجل الدولار 1673 في الساعة 4 مساء، موعد إغلاق البورصة في بغداد وفقا لتجار عملة تحدثوا لموقع "الحرة".

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