لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي

2023/02/06 | 05:53 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الأحد إلى العراق للقاء قادة البلاد ومناقشة مسائل بينها خصوصاً ملفا الطاقة والأمن الغذائي في ضوء النزاع في أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية.

وقال المتحدث أحمد الصحاف لوكالة الصحافة الفرنسية إن لافروف وصل إلى بغداد مساء الأحد على رأس وفد كبير يضم مستثمرين وممثلين عن شركات نفط وغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية عن الصحاف قوله إن لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين صباح اليوم الإثنين.



كذلك سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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وأشار إلى أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه"، مشدداً على "أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي ولا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة".

كان الصحاف أوضح الخميس أن الوزير الروسي ونظيره العراقي "سيناقشان أيضاً التحولات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها ووجهة النظر العراقية حيال العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وأشار الصحاف إلى أن بلاده تؤيد "أي عملية حوار تتيح نزع فتيل هذا التصعيد وتخفيف الأزمات (...) خصوصاً في قطاعي الأمن الغذائي والطاقة" بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع بالأسعار في الأسواق الدولية.

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