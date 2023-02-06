تركيا تعلن عن حصيلة أولية لضحايا الزلزال

2023/02/06 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في محافظة عثمانية جنوبي تركيا جراء زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب المنطقة الاثنين، حسبما أعلن الحاكم.

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