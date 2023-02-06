زلزال تركيا.. تقييم لإمكانية حدوث تسونامي والسلطات تكشف الحصيلة الأولية للضحايا

2023/02/06 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط 15 قتيلا على الأقل جراء زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب تركيا، الاثنين، حسب حصيلة جديدة نقلتها وكالة "فرانس برس" عن السلطات التركية.

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