وزارة الصحة السورية: 42 قتيلا و200 مصاب جراء الزلزال.. والخوذ البيضاء تعلن سقوط عشرات الضحايا

2023/02/06 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، أن عدد الوفيات في محافظات حلب وحماة واللاذقية السورية جراء الزلزال الذي كان مركزه جنوب تركيا وتأثر به عدد من المحافظات السورية بلغ 42، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

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