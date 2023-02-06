عشرات الضحايا وعالقون تحت الأنقاض.. فيديوهات تظهر حجم الدمار جراء الزلزال في سوريا

2023/02/06 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، الاثنين، إن الزلزال القوي الذي هز تركيا وشمال سوريا خلف "عشرات الضحايا".

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