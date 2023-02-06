الإعلام والاتصالات: توقف مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أثناء الامتحانات التمهيدية

2023/02/06 | 08:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، عن توقف مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أثناء الامتحانات التمهيدية.

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "مواقع التواصل الاجتماعي توقفت في العراق خلال أيام الامتحانات التمهيدية".

يذكر ان وزارة التربية أعلنت عن انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وللمراحل كافة بدءاً من اليوم.

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