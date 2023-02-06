عطل يضرب واتساب وتليكرام وفيسبوك في العراق

2023/02/06 | 08:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، الى عطل مفاجئ تسبب بإيقاف خدمات البرامج في العراق.

وتوقفت خدمات كل من تطبيقات الواتساب والتليغرام، بالاضافة الى الفيسبوك، وبشكل "مفاجئ" دون معرفة الاسباب.وعجزت التطبيقات عن إرسال الرسائل إلى الآخرين أو استقبالها، رغم تجربة أكثر من شبكة اتصال، حيث اشتكى مواطنون عبر مواقع أخرى، من توقف التطبيقات عن العمل.

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