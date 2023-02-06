2023/02/06 | 08:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ارتفع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن تركية وسورية، ووصل مداه إلى عدة دول محيطة.

وبحسب وسائل إعلام متعددة فإن الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا ارتفع إلى 76 قتيلا ونحو 440 جريحا.

من جهتها ذكرت مصادر سورية، أن عدد الضحايا في سوريا جراء الزلزال وصل إلى 99 قتيلا ونحو 330 جريحا.

انهارت عشرات المباني ايضا في تركيا وسوريا جراء الزلزال العنيف الذي وصل مداه ايضاً إلى العراق ولبنان ومصر وقبرص ودول اخرى.

وأشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم.

وبحسب الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، بلغت قوة الزلزال 7,4 درجات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (170 قتيلاً و770 جريحاً وانهيار 130 مبنى بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (170 قتيلاً و770 جريحاً وانهيار 130 مبنى بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).