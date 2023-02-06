بسبب الزلزال.. الخوذ البيضاء تعلن شمال غرب سوريا

2023/02/06 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخوذ البيضاء السورية، والمعروفة أيضًا باسم الدفاع المدني السوري، في بيان لها يوم الإثنين أن شمال غرب سوريا "منطقة منكوبة".

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