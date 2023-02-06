2023/02/06 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان أن "الرئيس جو بايدن وجه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررا في زلزال تركيا وسوريا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا.. البيت الأبيض يعلن تقديم مساعدات للمتضررين من الزلزال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا.. البيت الأبيض يعلن تقديم مساعدات للمتضررين من الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).