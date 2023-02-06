2023/02/06 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام المولوي أن لا مباني منهارة جراء الهزة الأرضية التي حدثت فجر اليوم الاثنين، الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا.وقال مولوي: “الهزة الأرضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية اللبنانية: لا مباني مدمرة جراء زلزال الشرق المتوسط في البلاد المركز الخبري الوطني.

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