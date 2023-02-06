2023/02/06 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر اليوم الاثنين، وأوقع عدد من الضحايا والأضرار في المباني والمنشآت الحيوية.وقال الرئيس التركي: “أتمنى السلامة للمتضررين من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق من أردوغان على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا المركز الخبري الوطني.

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