2023/02/06 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات الإيطالية تخفض تحذير تسونامي في البلاد بعد زلزال في سوريا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الإيطالية تخفض تحذير تسونامي في البلاد بعد زلزال في سوريا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الإيطالية تخفض تحذير تسونامي في البلاد بعد زلزال في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).