سوريا .. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و 639 إصابة

2023/02/06 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و 639 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إنه "تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمشافي، كما تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات".

من جهته قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد إن "سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال اسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها"، لافتا إلى أن "المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرا".

وأكد أحمد أن "الزلزال الرئيسي قوته 7.7 حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة أي لم يحدث في البحر وبالتالي ليس هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي كما يعتقد البعض، ففي حلب ذكرت قناة الإخبارية السورية أنه "جراء الزلزال، تهدم عدد كبير من الأبنية، حيث تم رصد انهيار 21 بناء في حلب أكثرها ضمن أحياء الفردوس والصالحين وصلاح الدين وتضرر عدد كبير من السيارات".

من جهته أفاد نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة حلب "بـ24 حالة وفاة سجلت بمشفى الرازي ومئة إصابة".

ودعت محافظة حلب الأهالي وشركات القطاع الخاص من متعهدين ومقاولين ممن لديهم آليات لمؤازرة مؤسسات القطاع العام والمديريات الخدمية للاستنفار والمساهمة في عمليات الإنقاذ خصوصا في الأحياء الشعبية.

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