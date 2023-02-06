اثناء الامتحانات، توقف مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2023/02/06 | 09:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، عن توقف مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أثناء الامتحانات التمهيدية.وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في تصريح تابعته ايزيدي 24/ ان “مواقع التواصل الاجتماعي توقفت في العراق خلال أيام الامتحانات التمهيدية”.يذكر ان وزارة التربية أعلنت عن انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وللمراحل كافة بدءاً …

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