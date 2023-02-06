إسرائيل توجه بتقديم برنامج مساعدة لتركيا بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي البلاد

2023/02/06 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع بالاستعداد على الفور لتقديم المساعدة الطارئة من خلال وحدات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا يوم الاثنين، حسبما ذكرت الوزارة في بيان

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