2023/02/06 | 10:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات، الاثنين، 6 شباط، 2023، بعد...

ظهرت المقالة أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت فوق الـ80 دولاراً للبرميل أولاً على المسلة.

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