قوات إسرائيلية تقتل مسلحين فلسطينيين خلال مداهمة في أريحا

2023/02/06 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا من المسلحين خلال مداهمة لمخيم للاجئين بالقرب من مدينة أريحا، الاثنين، بهدف اعتقال نشطاء مشتبه بهم من حركة حماس.

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