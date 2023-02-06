شاهد بالفيديو.. شاهد .. زلزال مدمر يضرب تركيا ويخلف العشرات من الضحايا

2023/02/06 | 10:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: swNK1r--Qt4

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